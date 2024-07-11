Академик Онищенко заявил, что в Москве безопасно пить воду из-под крана

Пить воду из-под крана в Москве совершенно безопасно, потому что она подается по ГОСТу. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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