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Царьград

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"Сорняки": В Казахстане оголтелая блогерша-русофобка никак не может попасться полиции

"Сорняки": В Казахстане оголтелая блогерша-русофобка никак не может попасться полиции

Больше года активисты и казахские СМИ жалуются на местную блогершу, поливающую грязью русских. Но воз и ныне там.

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Комментарии
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АВ
Александр Вокин
Выкинуть всех казахов из России, а также и остальных мастурбеков, а коренных жителей России всех переселить на Родину и тогда эта оголтелая и тупая мразь пусть сама себя сжирает и без Россиян свои страны добивает.
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16 час.

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