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Зачем МУС выдал ордер на арест Путина?

Ирина  Алкснис      раскладывает  всё  по  полочкам  и  объясняет, Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина Первая и основная мысль, рождающаяся в голове на новость о том, что МУС выдал ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена нашей страны: зачем?! Какой смысл в этом абсурдном и бесполезном решении, которое просто усугубляет дискредитацию в глазах мира международных институтов, "приватизированных" Западом?Впрочем, по здравом размышлении данный шаг перестает казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.

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