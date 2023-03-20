Зачем МУС выдал ордер на арест Путина?

Ирина Алкснис раскладывает всё по полочкам и объясняет, Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина Первая и основная мысль, рождающаяся в голове на новость о том, что МУС выдал ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена нашей страны: зачем?! Какой смысл в этом абсурдном и бесполезном решении, которое просто усугубляет дискредитацию в глазах мира международных институтов, "приватизированных" Западом?Впрочем, по здравом размышлении данный шаг перестает казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.