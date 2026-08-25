Вслед за самолётом с директом ЦРУ из Москвы вылетел борт отряда «Россия» - СМИ Вечером 25 августа из московского аэропорта Внуково вылетел самолёт Ту-214ПУ специального .
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Вслед за самолётом с директом ЦРУ из Москвы вылетел борт отряда «Россия» - СМИ Вечером 25 августа из московского аэропорта Внуково вылетел самолёт Ту-214ПУ специального .
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