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Вслед за самолётом с директом ЦРУ из Москвы вылетел борт отряда «Россия» - СМИ

Вслед за самолётом с директом ЦРУ из Москвы вылетел борт отряда «Россия» - СМИ Вечером 25 августа из московского аэропорта Внуково вылетел самолёт Ту-214ПУ специального .

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