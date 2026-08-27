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Стали известны имена последних участников Лиги чемпионов-2026/27

Стали известны имена последних участников Лиги чемпионов-2026/27

В Европе завершился раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.По итогам заключительных матчей определились последние участники общего этапа турнира: ими стали греческий АЕК, «Слован» из Братиславы, норвежский «Викинг» и стамбульский «Фенербахче».

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