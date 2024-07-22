Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

На прошлой неделе она стала победительницей турнира в Будапеште Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 28-й на 23-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на сайте организации.
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