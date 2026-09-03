Путин обратил внимание на нехватку яблок в России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), указал на нехватку яблок в стране.
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