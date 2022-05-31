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  • сергей озеров
    А в итоге-3:0,Дибала на 90 минуте довел счет до разгромного. Какая то другая сборная Аргентины приехала,очень классна...Встречайте, Финал...
  • сергей озеров
    странная реплика,я вам тут напишу своё "фи" про российский футбол,а вы меня забаньтеВстречайте, Финал...
  • Лена Мисько
    2:0 Ди Мария и это было красиво!Встречайте, Финал...

«Челси» продан, Медведев вылетел с «Ролан Гаррос», волейбольный тренер отстранен на 2 года, прощание Левандовского, Okko хочет КХЛ и другие новости

«Челси» продан, Медведев вылетел с «Ролан Гаррос», волейбольный тренер отстранен на 2 года, прощание Левандовского, Okko хочет КХЛ и другие новости

Привет, друзья! Встречаем последний день весны вместе с главными новостями  ☀️ 1. Паоло Ваноли покинет «Спартак».

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