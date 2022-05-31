«Челси» продан, Медведев вылетел с «Ролан Гаррос», волейбольный тренер отстранен на 2 года, прощание Левандовского, Okko хочет КХЛ и другие новости

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, скандал с фанатами перед финалом в Париже, «Уфа» вылетела в ФНЛ, «Оренбург» и «Химки» сыграют в РПЛ, Канада и Финляндия в финале ЧМ по хоккею и другие новости