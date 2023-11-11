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Квартира, дом, дача

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Яньцзинь: как китайцам удалось построить город на дне глубокого и узкого ущелья

Яньцзинь: как китайцам удалось построить город на дне глубокого и узкого ущелья

Среди калейдоскопа городского разнообразия мира один город действительно является уникальным. Он выделяется среди сотен тысяч населенных пунктов тем, что появился на дне глубокого ущелья, где проходит коварная горная река.

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