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Трендон Уотфорд выбыл как минимум на неделю из-за травмы

Новичок «Портленда» Трендон Уотфорд выбыл из строя как минимум на неделю из-за растяжения связок левого колена и ушиба кости.

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