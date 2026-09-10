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ИА Регнум

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В Калининграде наградили кадета, отказавшегося поджечь объект на железной дороге

В Калининграде наградили кадета, отказавшегося поджечь объект на железной дороге

В Калининграде наградили ученика кадетского класса Богдана Окулова за то, что он отказался выполнить указания вербовщика и поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

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