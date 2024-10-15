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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

В столице продолжится программа модернизации медицинских учреждений Расходы бюджета Москвы на здравоохранение вырастут на 8%: в 2025 году будет выделено 1,1 триллиона рублей, включая средства ОМС, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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