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Израильская авиакомпания решила приостановить полеты в Москву

Израильская авиакомпания El Al приняла решение приостановить полеты самолетов из Тель-Авива в Москву на следующей неделе из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

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