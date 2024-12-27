Израильская авиакомпания решила приостановить полеты в Москву

Израильская авиакомпания El Al приняла решение приостановить полеты самолетов из Тель-Авива в Москву на следующей неделе из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.
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