Путин: жизнь Лужкова вписана яркими страницами в историю Москвы и России

Президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам торжественного мероприятия в честь 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, что жизнь и свершения экс-градоначальника вписаны яркими страницами в историю столицы и России.