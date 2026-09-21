Путин: жизнь Лужкова вписана яркими страницами в историю Москвы и России

Президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам торжественного мероприятия в честь 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, что жизнь и свершения экс-градоначальника вписаны яркими страницами в историю столицы и России.
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