Кухня и дом
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Кухня и дом

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Делимся рецептом блюда, которое обожают члены британской королевской семьи.

Делимся рецептом блюда, которое обожают члены британской королевской семьи.

﻿﻿Пастуший пирог начали готовить в Англии примерно в конце 18 века. Это блюдо подходит для фермерских столов, так как пирог готовится из продуктов, оставшихся со вчерашнего ужина, например, после тушения или жарения.

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