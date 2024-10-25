Делимся рецептом блюда, которое обожают члены британской королевской семьи.

Пастуший пирог начали готовить в Англии примерно в конце 18 века. Это блюдо подходит для фермерских столов, так как пирог готовится из продуктов, оставшихся со вчерашнего ужина, например, после тушения или жарения.
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