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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Asus представила игровые ноутбуки ROG Zephyrus G16 и G14 с новейшими чипами Intel и AMD и гр...

Asus представила игровые ноутбуки ROG Zephyrus G16 и G14 с новейшими чипами Intel и AMD и гр...

Asus представила игровые ноутбуки ROG Zephyrus G16 и G14 с новейшими чипами Intel и AMD и графикой GeForce RTX 5000На проходящей в эти дни выставке CES 2025 компания Asus представила несколько продуктов, в том числе обновлённые игровые ноутбуки ROG Zephyrus G16 (2025) и ROG Zephyrus G14 (2025).

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