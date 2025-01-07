Asus представила игровые ноутбуки ROG Zephyrus G16 и G14 с новейшими чипами Intel и AMD и гр...

Asus представила игровые ноутбуки ROG Zephyrus G16 и G14 с новейшими чипами Intel и AMD и графикой GeForce RTX 5000На проходящей в эти дни выставке CES 2025 компания Asus представила несколько продуктов, в том числе обновлённые игровые ноутбуки ROG Zephyrus G16 (2025) и ROG Zephyrus G14 (2025).