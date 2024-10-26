Теплый и облачный октябрь в Москве: прогноз погоды на выходные и начало следующей недели

В ближайшие дни в Москве ожидается переменчивая погода с прояснениями и возможными дождями. По данным столичного гидрометцентра, в субботу, 26 октября, в городе обещает быть сухо, при этом температура днем достигнет семи-девяти градусов Тепла, а ночью -2+1 градуса.