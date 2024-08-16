Новые лимонады и смузи в Soul in the Bowl

С 13 августа первый проект про боулы Soul in the Bowl запускает новую линейку напитков. Освежающие лимонады, заряжающие энергией и клетчаткой смузи, холодный чай — всего 5 напитков, вдохновленных летом, которое всегда хочется продлить на несколько сезонов вперед.