БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем Франция и Россия помогли США победить Англию

Зачем Франция и Россия помогли США победить Англию

«Капитуляция генерала Бургойна при Саратоге». Художник Джон Трамбулл. Общая ситуация С момента открытия в Филадельфии первого Континентального конгресса (сентябрь 1774 года) и до 4 июля 1776 года, когда была провозглашена Декларация независимости США (Почему американские колонии восстали против Англии), восставшие не решались просить помощи у иностранных государств.

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