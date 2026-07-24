Зачем Франция и Россия помогли США победить Англию

«Капитуляция генерала Бургойна при Саратоге». Художник Джон Трамбулл. Общая ситуация С момента открытия в Филадельфии первого Континентального конгресса (сентябрь 1774 года) и до 4 июля 1776 года, когда была провозглашена Декларация независимости США (Почему американские колонии восстали против Англии), восставшие не решались просить помощи у иностранных государств.