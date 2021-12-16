ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на семнадцатое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 997 =Безразлична религия для тех, кто чтит Истину, Ей служит и Ей поклоняется в живом человеке = Беспокойство подобно головной повязке , которая слишком сильно сдавливает голову человека =Благодаря горловой чакре и изречённому слову, происходит осаждение всех благ на физический план=Благодаря свойству комплементарности, обеспечивается нейтральность Пространства= Больше доверяйте своему сердцу и интуиции — они подскажут вам нужные Пути к заветной Цели =Быть в напряжении — значит упустить всё, все возможности и все дары, посылаемые Жизнью =В Жизни превыше всего долг и честь; человек, не умеющий держать слова, никогда не заслужит уважения = В памяти могут всплыть неприятные воспоминания и их нужно растворять в Любви =Верить не хотят люди, что их внутренняя лаборатория имеет Космическое значение = Вся информация, на которую вы обращаете своё внимание, связана с поиском предназначения =Вы не можете ничего поделать с длиной вашей Жизни, но можете сделать многое с её шириной и глубиной =Вы никогда не сможете повысить другого человека, если находитесь на одном уровне с проблемой =Гармонию можно найти только внутри себя.