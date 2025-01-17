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ПВО РФ сбили два дрона в Брянской области: жертв и разрушений нет

ПВО РФ сбили два дрона в Брянской области: жертв и разрушений нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации двух дронов силами ПВО. Инцидент произошел без жертв и разрушений.

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