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Раскрыта опасность тревожных рассылок в мессенджерах

Раскрыта опасность тревожных рассылок в мессенджерах

Рассылки в мессенджерах, построенные на создании чувства опасности у получателей, и требующие от него дальнейшей пересылки сообщения, как правило, содержат ложные новости.

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