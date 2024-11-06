Си Цзиньпин проинспектировал провинцию Хубэй в Центральном Китае

Ухань, 5 ноября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в период со второй половины дня понедельника по первую половину дня вторника совершил инспекционную поездку в города Сяогань и Сяньнин провинции Хубэй /Центральный Китай/.