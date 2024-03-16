Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

Голосование в рамках президентских выборов проходит в Москве штатно, нарушений не зафиксировано, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице в 2024 году Вадим Ковалев.
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