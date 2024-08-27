Ступин рассказал о мечте создать музей истории крепостного права в Спасском

Сегодня в Орловской области не так много мест для проведения досуга. Орёл хоть и признан литературной столицей, но не привлекает большого количества туристов и не предлагает местным жителям большого выбора культурного досуга.
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