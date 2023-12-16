Самолет выкатился за пределы ВПП в Камчатском крае

Борт Як-40 (эксплуатант АО «Камчатское авиационное предприятие»), выполняющий санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Оссора, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую транспортную прокуратуру.