Самолет выкатился за пределы ВПП в Камчатском крае

Борт Як-40 (эксплуатант АО «Камчатское авиационное предприятие»), выполняющий санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Оссора, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую транспортную прокуратуру.
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