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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберт Орри о сравнении Кобе Брайанта и Майкла Джордана: «Я выиграл три титула с Кобе, выбираю его»

«Я играл с Кобе, знал его. Я не знаю Майка. Только сталкивался с ним. Я выиграл три титула с Кобе. Так что выберу его.

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