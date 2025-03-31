Спутники NASA раскрыли истинные масштабы потопа в Бразилии

Рекордные 1,5 миллиарда кубометров воды, сотни тысяч беженцев и разрушенные сельхозугодья — новое исследование раскрыло истинные масштабы разрушительного наводнения в Бразилии, вызванного уникальным сочетанием климатических аномалий.
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