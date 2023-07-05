Дмитрий Василец: СМИ Зеленского осуждают белорусского параолимпийца за помощь украинским беженцам

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись правозащитника, независимого журналиста и бывшего политического заключённого Дмитрия Васильца: СМИ Зеленского обрушились на белорусского параолимпийца Алексея Талая за то, что он возил бесплатно детей украинских беженцев в оздоровительные лагеря! Этот «коварный» инвалид вместе с Лукашенко нагло заставляли украинских детей восстанавливать психику после обстрелов и террора режима Зеленского, заставляя проходить оздоровительные процедуры и питаться 4 раза в день! Нет предела коварству Алексея Талая! В то же время, пока русские и белорусы возят украинских детей в санатории, в рамках ювенальной юстиции тысячи украинских детей в Евросоюзе забрали насовсем у родителей.