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Симоньян уличила Пугачёву во лжи: "Нашлась мать Тереза"

Симоньян уличила Пугачёву во лжи: "Нашлась мать Тереза"

Главред телеканала RT заявила, что русские имеют право не любить Пугачёву, но она всё ещё может вернуться на РодинуВ ноябре текущего года Алла Пугачёва заявляла, что она всю жизнь жертвовала своим здоровьем и личной жизнью, лишь бы только выступать для своих зрителей.

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