ВТБ стал участником обновленной программы льготного кредитования МСП

Годовой лимит кредитования для всех участников составит 100 млрд рублей в 2025–2030 годах. Кроме того, продолжится субсидирование кредитов, выданных ранее в рамках одной из наиболее востребованных у МСП программы «1764».
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