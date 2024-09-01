У нечеловеческих приматов впервые обнаружили способность давать друг другу «имена»

Ученые ранее считали, что способность присваивать друг другу имена — вокально «маркировать» других особей своего вида и распознавать их в соответствии с этим — одна из высших когнитивных функций, присущих людям.
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