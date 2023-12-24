Срочная помощь спецназу и пехоте, наступающим у Клещеевки и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей, за паяльную станцию, инструменты для ремонта дронов и комплектующие Ивана и его друзей, за переходники на РПГТехнофронт «Русской весны»и дядю Мишу из Королёва за множество полезного оборудования.
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