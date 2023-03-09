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Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» в гостях у «Спортинга», «МЮ» против «Бетиса», «Ювентус» сыграет с «Фрайбургом»

«Арсенал» сыграет в гостях со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Также в четверг «Манчестер Юнайтед» примет «Бетис», «Ювентус» встретится дома с «Фрайбургом».

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