Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» в гостях у «Спортинга», «МЮ» против «Бетиса», «Ювентус» сыграет с «Фрайбургом»

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«Арсенал» сыграет в гостях со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Также в четверг «Манчестер Юнайтед» примет «Бетис», «Ювентус» встретится дома с «Фрайбургом».