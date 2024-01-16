«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

1 подписчик

Google наконец-то внедряет обзоры Play Store с учётом особенностей вашего устройства

Google наконец-то внедряет обзоры Play Store с учётом особенностей вашего устройства

Эта функция была анонсирована более года назадGoogle начал внедрять функцию, которая может сделать оценку приложений в Play Store намного проще — она будет показывать обзоры только на основе типа устройства, которое вы используете, будь то телефон, планшет, складной смартфон, Chromebook, Android Auto или носимое устройство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх