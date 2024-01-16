Google наконец-то внедряет обзоры Play Store с учётом особенностей вашего устройства

Эта функция была анонсирована более года назадGoogle начал внедрять функцию, которая может сделать оценку приложений в Play Store намного проще — она будет показывать обзоры только на основе типа устройства, которое вы используете, будь то телефон, планшет, складной смартфон, Chromebook, Android Auto или носимое устройство.
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