Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла стартап в Бельгии

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова - Дарья Богданова*, которая ранее была объявлена в международный розыск, открыла в Бельгии стартап, перелает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся регистрационные документы.
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