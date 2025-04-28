На южнодонецком направлении спецоперации российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ. В районе населенного пункта Богатырь бойцы группировки войск «Восток» выследили и поразили бронемашину М113 натовского производства.
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