Стивен Кинг вернулся в соцсеть X и получил признание от Маска 

Писатель Стивен Кинг вернулся в принадлежащую бизнесмену Илону Маску социальную сеть X*. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США автор «Оно» и «Темной башни» заявил об уходе из платформы.
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