Заводы стоят, одни торговые центры в стране

Бизнесмены — не дураки. Есть и дураки, конечно, но они со временем разоряются, после чего перестают быть бизнесменами.
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