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Трамп пригрозил Ирану новыми масштабными ударами

Трамп пригрозил Ирану новыми масштабными ударами

www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Дональд Трамп 1 сентября пригрозил Ирану новыми, более мощными и масштабными ударами, если Тегеран ответит на агрессию Вашингтона в районе Ормузского пролива.

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