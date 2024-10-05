Эстония заменит штамп в паспорте сбором биометрии на границе

Штамп в паспорте при пересечении границы Эстонии сменит регистрация биометрических данных после внедрения цифровой системы Entry-Exit, заявил руководитель проекта департамента полиции и погранохраны республики Марко Воог 3 октября в эфире «Радио 4».
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