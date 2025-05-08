😱Азиаты придумали необычный способ похудения — есть еду через пакеты. Еду кладут в рот вместе с пакетом, пережёвывают и вынимают, обманывая мозг ароматом и видом пищи.
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😱Азиаты придумали необычный способ похудения — есть еду через пакеты. Еду кладут в рот вместе с пакетом, пережёвывают и вынимают, обманывая мозг ароматом и видом пищи.
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