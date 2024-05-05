Ракова рассказала о новой рубрике в МЭШ со стихами в прочтении звезд

В рамках проекта "МЭШ" была запущена рубрика "Звезды читают стихи". Согласно заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эта идея направлена на то, чтобы привлечь детей к русской литературе через видеоформат.