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Ракова рассказала о новой рубрике в МЭШ со стихами в прочтении звезд

Ракова рассказала о новой рубрике в МЭШ со стихами в прочтении звезд

В рамках проекта "МЭШ" была запущена рубрика "Звезды читают стихи". Согласно заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эта идея направлена на то, чтобы привлечь детей к русской литературе через видеоформат.

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