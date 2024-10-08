Россияне раскрыли свои траты на обустройство жилья

Треть россиян (32 процента) готовы потратить на обустройство жилья не более 500 тысяч рублей. Свои траты на интерьер граждане раскрыли в опросе СК «Росгосстрах», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.
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