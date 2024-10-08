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Россияне раскрыли свои траты на обустройство жилья

Россияне раскрыли свои траты на обустройство жилья

Треть россиян (32 процента) готовы потратить на обустройство жилья не более 500 тысяч рублей. Свои траты на интерьер граждане раскрыли в опросе СК «Росгосстрах», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.

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