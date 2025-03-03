Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Кубок мира по биатлону-2024/25 7-й этап Нове-Место, Чехия Расписание гонок 6 марта, четверг Спринт, мужчины 20:25 7 марта, пятница Спринт, женщины 20:25 8 марта, суббота Гонка преследования, мужчины 16:55 Гонка преследования, женщины 19:40 9 марта, воскресенье Эстафета, мужчины 15:50 Эстафета, женщины 18:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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