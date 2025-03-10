Абхазия и Южная Осетия: кавказские бастионы Великой Победы ﻿

Алексей ЧИЧКИН Абхазия и Южная Осетия - соответственно АССР и автономная область (АО) в составе Грузии - в годы Великой Отечественной стали стратегическим форпостом в обороне Кавказа и последующем изгнании оккупантов с Северного Кавказа.
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