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Царьград

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Житель Подмосковья выжил после удара током в 4000 вольт

Житель Подмосковья выжил после удара током в 4000 вольт

В Московской области мужчина пережил поражение электрическим током напряжением 4 000 вольт. Разряд прошёл через голову, после чего пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

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