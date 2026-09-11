«Салам алейкум» вместо «здравствуйте»: как постепенное засилье мигрантов меняет облик некоторых российских школ

Ситуация вокруг одной из школ в Железнодорожном районе Екатеринбурга переросла из точечного случая в серьёзный повод для обсуждения того, как трансформируется социально-культурная среда в отдельных районах.
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Потихоньку всё у нас захватывают уроды! Бани для своих, залы ММА, кафешки, куда русским входа нет... Как всё это такое возможно?! Гнать их в шею за любые нарушения!
Где русским детям учится?????????
пора все руководство региона отправить на жительство в азиатские страны пусть живут там и радуются ес ли останутся там живы!
Засилье мигрантов меняет облик некоторых российских школ, но видят это только СМИ. Сегодня власть не делает высказываний по сути бездарного и не продуманного вливания в Россию миллионов мигрантов, что явно будет иметь большие последствия в будущем!
Двум БОГАМ не малица
почему удалили текст мудрый русский парень высказал свое мнение о чурках и зверьках , я не успел дочитать его только- что и он пропал , или ты боишься ,что мы вспомним 1990 , как нас они вырезали всех русских и армян ? А мы жили там , все видели.