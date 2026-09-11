Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 121 подписчик

«Салам алейкум» вместо «здравствуйте»: как постепенное засилье мигрантов меняет облик некоторых российских школ

«Салам алейкум» вместо «здравствуйте»: как постепенное засилье мигрантов меняет облик некоторых российских школ

Ситуация вокруг одной из школ в Железнодорожном районе Екатеринбурга переросла из точечного случая в серьёзный повод для обсуждения того, как трансформируется социально-культурная среда в отдельных районах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Засилье мигрантов меняет облик некоторых российских школ, но видят это только СМИ. Сегодня власть не делает высказываний по сути бездарного и не продуманного вливания в Россию миллионов мигрантов, что явно будет иметь большие последствия в будущем!

Профиль пользователя Юрий Турцев
Юрий Турцевизменено

почему удалили текст мудрый  русский парень высказал свое мнение о чурках и зверьках , я не успел дочитать его только- что и он пропал , или ты боишься ,что мы вспомним 1990  , как нас они вырезали всех русских и армян ?  А мы жили там , все видели.