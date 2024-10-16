Пограничники США пообещали массовый исход в случае победы Харрис

Массовые увольнения сотрудников ожидают пограничную службу США в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, сообщила 15 октября газета The New York Post на основании бесед с несколькими пограничниками.
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