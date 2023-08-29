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Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Южным Суданом, США встретятся с Иорданией и другие матчи

В среду, 30 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут заключительные матчи первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

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